Verbesserungen für Reisende nach Hamburg und Sylt in 2023

Hamburg/Dortmund (dpa/lno). Aufatmen für Bahnkunden im östlichen Ruhrgebiet, aber auch für Hamburg-Reisende: Fünf Jahre nach ersten Einschränkungen im Fernverkehr auf der Strecke von Münster nach Dortmund will die Bahn ab dem 15. April 2023 die Züge mehrerer IC- und ICE-Linien wieder im Stundentakt rollen lassen. Das teilte die Bahn am Dienstag in Düsseldorf mit.

2018 hatte die Bahn nach witterungsbedingten Schäden nach dem Dürresommer 2018 am Bahndamm bei Werne und Ascheberg Züge einiger Linien über Gelsenkirchen umgeleitet. Nachdem die Strecke im Herbst 2020 saniert war, blieb es bei der Einschränkung im Fernverkehr, weil die Bahngleise im Dortmunder Hauptbahnhof über mehrere Jahre erneuert wurden.

Die Verbindung zwischen Dortmund und Münster gilt als wichtige Nord-Süd-Strecke zwischen Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland mit Hamburg, Sylt und der Ostsee. Ein Teilstück zwischen Lünen und Münster gilt dabei als Flaschenhals. Seit Jahren wird um den Ausbau der bislang eingleisigen Trasse gestritten. Züge im Regionalverkehr müssen auf den Fernverkehr warten oder bremsen diesen aus.

Bereits mit dem Fahrplanwechsel ab dem 11. Dezember setzt die Bahn ab Münster in Richtung Süddeutschland (Frankfurt und Basel) schnellere ICE-Züge mit mehr Sitzplätzen ein. Auch in Richtung Hamburg gibt es zusätzliche Angebote. So fährt der ICE-Sprinter täglich um 15.48 Uhr ohne Halt bis Hamburg.

