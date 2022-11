Landtag besorgt über verschlechterte Schülerleistungen

Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel.

Der Leistungsabfall bei Grundschülern in Schleswig-Holstein und ganz Deutschland hat Parlament und Landesregierung alarmiert. Die Auswirkungen der pandemiebedingten und im internationalen Vergleich sehr langen Schulschließungen in Deutschland seien deutlich sichtbar geworden, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch im Landtag. Hintergrund sind die Ergebnisse des jüngsten sogenannten IQB-Bildungstrends.