TÜV Nord-Statistik: Zwei Drittel aller Autos verkehrssicher

Mehr als zwei Drittel aller Fahrzeuge sind 2021 in Hamburg direkt durch den TÜV gekommen - das fehlende knappe Drittel ist hingegen nicht verkehrssicher gewesen. Laut einer Statistik, die TÜV Nord am Montag veröffentlichte, bestanden 70,6 Prozent der Wagen die Hauptuntersuchung beim ersten Durchgang. Davon erhielten 58,5 Prozent die Plakette, ohne dass Mängel am Auto festgestellt wurden.