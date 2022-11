Mehr Kirchensteuern: Synode beschließt Haushalt 2023

Mit großer Mehrheit hat die Synode der evangelischen Nordkirche am Freitag den Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen. Demnach rechnet die Nordkirche mit 530 Millionen Euro an Kirchensteuereinnahmen. Das sei ein Plus von etwa 25 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2022, sage ein Sprecher. Damit bewegten sich die Kirchensteuereinnahmen fast wieder auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie, die im Frühjahr 2020 begann.