Notrufe 110 und 112 in Hamburg ausgefallen: Polizei zeigt mehr Präsenz

Das Mobilfunknetz der #Telekom ist nicht von dieser Störung betroffen.



Wir drücken den Kolleginnen und Kollegen in München die Daumen, dass die Störung schnell behoben werden kann.



In den Farben getrennt, in der Sache vereint 🤝#Mobilfunk https://t.co/JeJe9b5K0Y