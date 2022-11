Denkmalschutzmittel für Kirchen im Norden bewilligt

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm umfangreiche Fördermittel für die Dome in Lübeck und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sowie eine Kirche in Flensburg und Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) freigegeben. Dies teilten am Donnerstag die Bundestagsabgeordneten Bruno Hönel (Grüne), Nina Scheer und Sönke Rix (beide SPD) mit. „Ich freue mich sehr, dass der Haushaltsausschuss 6,545 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre freigegeben hat, um dieses Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung zu erhalten“, erklärte Hönel mit Blick auf den Lübecker Dom. Das sei ein toller Erfolg für die Stadt.