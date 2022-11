Gratis-Abo für Studenten: Sechs Monate kostenlos Abendblatt.de lesen

Hamburg. Mehr Hamburg, nichts zahlen: Das Hamburger Abendblatt weitet sein Angebot für digitale Inhalte aus. Ein neues Abonnement bietet Studierenden die Möglichkeit, sechs Monate lang alle Artikel auf Abendblatt.de kostenfrei zu lesen. So setzt sich unser Medium dafür ein, gerade in Zeiten von Inflation und gestiegener Energiekosten den Zugang zu Informationen und Nachrichten zu erleichtern. Studierende haben mit dem Gratis-Abo Zugriff auf die gesamte Welt von Abendblatt.de.

Gratis-Abo für Studierende: Ein halbes Jahr kostenfrei Artikel lesen

Ein weiterer Vorteil: Mit dem Abschluss des Digital-Pakets müssen Studentinnen und Studenten nicht fürchten, in eine Abo-Falle zu tappen. Nach Ablauf der sechs Monate endet das Abonnement automatisch – außer, es wird explizit vom Nutzer verlängert. Es ist somit keine separate Kündigung notwendig.

Und so funktioniert es: Wer ein solches Abo abschließen möchte, trägt unter der URL abendblatt.de/studi in der dafür vorgesehenen Maske Anrede, Name und die vollständige Adresse ein. Benötigt wird für das kostenfreie Abo zudem eine gültige Studierenden-E-Mail-Adresse. Anschließend nur noch auf "Jetzt bestellen" klicken, fertig. Hier geht's zum Gratis-Studien-Abo.