Wetter Hamburg: Rekordwerte und Saharastaub im Oktober!

Oktober endet viel zu warm und trocken. Am Wochenende wird das Mittel weiter nach oben geschraubt. Vorhersage und Werte für Hamburg.

Wetter Hamburg: Ein Pärchen betrachtet bei Saharastaub einen Sonnenuntergang in den Boberger Dünen – auch zum Monatswechsel von Oktober auf November könnte es in Hamburg wieder zu einer solchen Wetterlage kommen.

Hamburg. Einige dürfte es freuen, andere könnten die Entwicklung des Wetters in erster Linie als bedenklich wahrnehmen: Der Oktober wird auch in Hamburg zum Ausklang mit Temperaturen bis zu 22 Grad am Wochenende noch einmal ungewöhnlich warm und damit zu einem historischen Höchstwert der letzten 140 Jahre beitragen.

„Das ist schon eine extrem warme Wetterlage, die vor allen Dingen aufgrund ihrer Ausdauer einmalig ist“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Seit mindestens zwei Wochen sei nun bereits eine sehr warme Südwestströmung zu beobachten.

Wetter Hamburg: Der Saharastaub kommt

Als Effekt gibt es Saharastaub auch für den Norden. „Der zieht einmal über ganz Südwesteuropa hoch über Schleswig-Holstein bis nach Skandinavien“, so Jung. Und es wird weiter trocken bleiben, der einzige Regen dürfte in den nächsten Tagen demnach der Süßigkeitenregen für Kinder an Halloween sein.

Am Freitag sind bis zu 21 Grad Celsius zu erwarten bei anhaltendem Sonnenschein. Der Sonnabend startet dann mit „ziemlich viel Nebel und Dunst“, der sich voraussichtlich erst zum frühen Nachmittag hin richtig auflösen wird. „Dann kommt die Sonne raus“, so Jung. Maximaltemperatur am Sonnabend: 17 Grad.

Die Vorhersage für das lange Wochenende in Hamburg:

Freitag: Bis 21 Grad und Sonne

Sonnabend: Bis 17 Grad bei anfänglichem Nebel

Sonntag: Bis 22 Grad und Sonne

Montag: Bis 18 Grad und Sonne-Wolken-Mix

Nach der Umstellung auf die Winterzeit in der Nacht auf den 30. Oktober könnte schließlich der Sommer sein Comeback geben: Für Sonntag sind bis zu 22 Grad und pralle Sonne angesagt. Der Hamburger Feiertag am Montag soll ebenso wie der Dienstag bis zu 18 Grad warm werden. Erwartet wird jeweils ein Mix aus Sonne und Wolken.

Hamburger Wetter bleibt zu warm und trocken

Die kommenden Tage werden weitgehend trocken bleiben. Regen könnte es laut Jung frühestens am Mittwoch geben, aber auch dann nur ein paar Tröpfchen. „Große Mengen werden nicht erwartet in den nächsten sieben bis zehn Tagen“, prognostiziert der Meteorologe. Auch ein signifikanter Temperaturabsturz sei nicht in Sicht.

Kommende Woche soll es zwar langsam kühler werden, bis Freitag könnten die Temperaturen auf bis zu 13 Grad sinken. „Das ist aber immer noch zu warm“, sagt Jung, „eigentlich haben wir Anfang November zwischen acht und zehn Grad. Momentan sind wir bei der Tagestemperatur zehn bis zwölf Grad über dem Klimamittel.“

Wetter Hamburg: Oktober mit Rekordwerten

An der Messstation Fuhlsbüttel ergibt sich für den Oktober bislang ein Mittel von 12,7 Grad Celsius, das in den kommenden Tagen gemäß der Vorhersagen weiter ansteigen wird. Auch so bedeutet dies bereits den wärmsten Durchschnittswert des Herbstmonats seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881.

Stand Freitagmorgen war der Oktober in der Region Fuhlsbüttel damit 2,9 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Noch größer ist der Abstand in Hamburgs Süden: In Neuwiedenthal wurden bis kurz vor Monatsende sogar durchschnittlich 13,2 Grad gemessen – satte 3,2 Grad mehr als in eben jenem Vergleichszeitraum.