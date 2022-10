Feuerwehr Hamburg Reizgas in U-Bahn-Haltestelle versprüht – vier Verletzte

Am späten Donnerstagnachmittag versprühte ein Mann Reizgas in der U-Bahn-Haltestelle Rathaus.

In der Innenstadt kam es am späten Donnerstagnachmittag zur "Rush Hour" zu einem Zwischenfall an der Haltestelle Rathaus.