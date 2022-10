Demo Hamburg: Verfassungsschutz warnt vor zwei von drei Kundgebungen

Demo Hamburg Verfassungsschutz warnt vor zwei von drei Demos in der City

Der vom Verfassungsschutz beobachtete Verein "UMEHR" ruft nach den Kundgebungen im Frühjahr erneut zu einer Demo in der Hamburger City auf (Archivbild).

Am langen Wochenende sind allein in der Innenstadt drei Großkundgebungen geplant. In zwei Fällen stecken Verfassungsfeinde dahinter.