Rettungseinsatz Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A1 in Lübeck

Bei einem Unfall auf der A1 (Hamburg - Lübeck) sind zwei Männer schwer und eine Frau leicht verletzt worden. Am Mittwochabend wich ein 24-jähriger Fahrer zwischen der Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) und dem Kreuz Lübeck nach einem missglückten Überholmanöver auf die rechte Spur aus und verlor die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Wagen sei anschließend mit dem Auto eines 56 Jahre alten Mannes kollidiert. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, eine 51 Jahre alte Beifahrerin leicht. Eine 18-Jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Fehmarn zeitweise voll gesperrt.