Geflügelpest: Kreis Schleswig-Flensburg erlässt Maßnahmen

Husby (dpa/lno). In der Gemeinde Husby im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Geflügelpest festgestellt worden. Bei gehaltenen Vögeln wie Geflügel, Truthühner, Perlhühner, Enten, Gänse, Wachteln, Fasane, Rebhühner und Laufvögel im Kreis wurde eine Schutz- und eine Überwachungszone festgelegt, teilte der Landrat am Donnerstag mit. Die Geflügelpest sei eine hochansteckende Tierseuche, die durch besonders aggressive Influenzaviren hervorgerufen werde.

Die Geflügelpest breitet sich in Schleswig-Holstein weiter aus. Anfang Oktober war sie in einem Stall mit 240 Gänsen im Landkreis Nordfriesland nachgewiesen worden. Schon im September waren zwei Geflügelpestausbrüche in Kleinhaltungen im Kreis Nordfriesland festgestellt worden. Am 5. Oktober gab es einen weiteren Ausbruch in einer Hobbyhaltung im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

