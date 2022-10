Unfall mit Gelenkbus und Lkw: Busfahrer schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno). Bei einem Unfall mit einem Gelenkbus und einem Lkw ist der Busfahrer schwer verletzt worden. Der Lastwagen und der Bus seien am Donnerstagabend kollidiert, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Der Busfahrer sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Weil der Bus auf einer Betriebsfahrt unterwegs war, hatte er keine Fahrgäste dabei. Weitere Details waren zunächst unklar.

