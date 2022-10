Vermisst Eine Hamburgerin sucht in TV-Sendung nach ihrer Familie

Julia Leischik unterstützt in der Sat.1-Sendung "Julia Leischik sucht – Bitte melde Dich" die Suche einer in Hamburg geborenen Frau nach ihrer Familie.

Wiebke wurde adoptiert und lebt in England. Jetzt will die inzwischen 57-Jährige ihre Schwester und Eltern in Hamburg finden.