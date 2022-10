Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 361,5

Kiel (dpa/lno). In Schleswig-Holstein ist am Dienstag eine Corona-Inzidenz von 361,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert worden. Das teilte die Landesmeldestelle am Dienstagabend mit (Stand: 18.05 Uhr). Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Wochenvergleich gestiegen - am vorherigen Dienstag hatte sie bei 326,4 gelegen. Am vergangenen Freitag vor dem langen Feiertagswochenende lag der Wert aber sogar über 400.

Die Corona-Inzidenz liefert kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Deutlich nach oben ging die Zahl der Menschen, die aktuell in den Kliniken in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit dem Virus behandelt werden. Am Dienstag waren dies 607 Patienten, sieben Tage zuvor noch 370. Auf den Intensivstationen lagen 54 Corona-Patienten - 22 von ihnen mit Beatmung. Eine Woche zuvor waren es 18 Corona-Patienten in Intensivbehandlung.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg im Wochenvergleich ebenfalls. Der Wert, der angibt, wie viele Patienten pro 10. 000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden, lag am Dienstag bei 7,15. Sieben Tage zuvor lag die Hospitalisierungsinzidenz noch bei 5,95.

Am Dienstag wurden in Schleswig-Holstein 4683 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Ein direkter Vergleich mit dem Wert der Vorwoche ist nicht aussagekräftig, da diesmal am Montag wegen des Tags der Deutschen Einheit keine Zahlen gemeldet wurden.

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 2905 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Binnen einer Woche gab es 22 neue Fälle.

