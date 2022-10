Herbstferien: Bundespolizei rechnet mit vielen Fluggästen

Hamburg (dpa/lno). Die Bundespolizei rechnet während der Herbstferien, die am Freitag beginnen, am Flughafen Hamburg mit vielen Passagieren. Insbesondere zu Stoßzeiten könne es sehr voll werden und zwischenzeitlich zu längeren Wartezeiten kommen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Damit der Start in die Sonne stressfrei gelingt, wird empfohlen, schon vor Reiseantritt die Gültigkeit der Reisedokumente zu prüfen.

Außerdem werden Reisende gebeten, rechtzeitig am Flughafen zu sein und die Hinweise zur Flugvorbereitung auf der Website des Flughafens zu beachten. Ein deutlich früheres Erscheinen vor Öffnung der Check-In-Counter sei jedoch nicht empfehlenswert. Nach dem Check-In sollten sich Passagiere unverzüglich zur Luftsicherheitskontrolle begeben. Im Handgepäck sollten sich den Angaben nach nur Dinge befinden, die auch tatsächlich während des Fluges benötigt werden.

