Mindestlohn Reinigungskräfte in Hamburg erhalten nun deutlich mehr Geld

Mindestlohn: Reinigungskräfte in Hamburg bekommen nun einen höheren Stundenlohn – 12,6 Prozent mehr als bislang (Symbolbild).

Rund 28.500 Menschen, die in Hamburg in der Gebäudereinigung arbeiten, erhalten ein Lohn-Plus. So hoch ist der Stundenlohn jetzt.