Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Unfall Auto kollidiert an Hamburger Kreuzung mit Polizeiwagen

Hamburg (dpa/lno). Auf einer Hamburger Kreuzung ist ein Auto am Samstag mit einem Polizeiwagen kollidiert. Nach dem Unfall gegen 13.22 Uhr musste einer der vier Insassen des Privatautos in ein Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Samstag sagte. Die Beamten waren mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. Sie blieben unverletzt. Die Unfallursache ist unbekannt.

