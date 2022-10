Hamburger Polo Club erreicht Finalturnier der Euro League

Hamburg (dpa/lno). Mit einem Kantersieg haben sich die Hockey-Herren des Hamburger Polo-Clubs bei ihrer Premiere in der Euro League für das Endrundenturnier an Ostern 2023 qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Matthias Witthaus setzte sich am Freitagabend im entscheidenden Spiel beim Qualifikationsturnier in Hamburg mit 7:1 (3:1) gegen Lisnagarvey aus Irland durch. Allein vier Treffer gingen auf das Konto von Kane Russell. Am Donnerstag hatte Polo mit 4:0 gegen Englands Vizemeister Wimbledon HC gesiegt.

