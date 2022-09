SG-Coach vor Topspiel gegen Magdeburg: «Nervige Situation»

Flensburg. Handball-Coach Maik Machulla ist sich der schwierigen Situation vor dem Bundesliga-Topspiel der SG Flensburg-Handewitt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den deutschen Meister SC Magdeburg bewusst. «Das ist eine nervige Situation», sagte der 45-Jährige am Freitag bei einer Medienrunde in Flensburg. Mit 7:3 Punkten haben die Norddeutschen schon nach fünf Spielen drei Zähler Rückstand auf den SCM. «Wir laufen hinterher», meinte Machulla mit einem Blick auf die Tabelle: «Aber die Saison ist noch jung.»

Die deutliche 22:29-Heimniederlage der Magdeburger in der Champions League gegen Paris Saint-Germain hat der SG-Coach zwar gesehen, doch große Lehren kann und will er daraus nicht ziehen. In erster Linie gehe es darum, dass die Flensburger eine gänzlich andere Mannschaft als die Franzosen stellen.

Personell sieht es bei der SG gut aus. Auch Linksaußen Emil Jakobsen, der sich im Spiel der European-League-Qualifikation gegen den polnischen Club MMTS Kwidzyn am Fuß verletzt hatte, steht gegen die Magdeburger wieder zur Verfügung. Im Vorverkauf sind für das Spitzenspiel bereits knapp 6000 Karten abgesetzt worden. Nun hoffen die Flensburger seit langer Zeit wieder einmal auf eine ausverkaufte Arena.

