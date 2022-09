2. Bundesliga Kiel will 0:7 im Test vergessen machen

Kiel (dpa/lno). Holstein Kiel will das desaströse 0:7 im Testspiel bei Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig wiedergutmachen. «Grundsätzlich haben wir eine sehr gute und charakterlich einwandfreie Mannschaft. Deswegen muss man als Trainer nicht irgendwie draufhauen, man muss die Fehler ansprechen», sagte Coach Marcel Rapp vor dem Ostsee-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hansa Rostock am Samstag (13.00 Uhr/Sky). «Deswegen glaube ich, dass die Jungs auf Wiedergutmachung aus sind», fügte der 43-Jährige hinzu.

Für die Mannschaft bedeutete dies: Ein freier Tag wurde gestrichen und es stand intensive Videoanalyse auf dem Programm. «Wir haben das Spiel analysiert, haben die Fehler noch mal angesprochen und versucht sie abzustellen im Training. Die Sinne sind geschärft», versprach Rapp.

Auch die Sinne der Clubspitze sind derzeit besonders geschärft. Nach der Testspiel-Klatsche und einer Krisensitzung hatte Kiels Sportchef Uwe Stöver seinem Trainer zuletzt jedoch Rückendeckung gegeben und bekräftigt, dass er zu 100 Prozent hinter Rapp stehe.

Die nächste Aufgabe wird nicht leicht, denn der unberechenbare Gegner aus Rostock gewann trotz drei Pleiten in den vergangenen vier Spielen seine Partien gegen den Spitzenreiter Hamburger SV, Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld und den FC St. Pauli. Innenverteidiger Hauke Wahl bekräftigte vor der Partie: «Wir wollen gerade defensiv die Null halten und die Zweikämpfe gewinnen.» Kiel muss beim Wiedergutmachungsversuch ohne Innenverteidiger Marco Komenda (Sehnenriss) und Mittelstürmer Benedikt Pichler (Fersenbeschwerden) auskommen.

