Städtetag bekräftigt Forderung nach Hilfe für Stadtwerke

Kiel. Der Deutsche Städtetag hat vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Beschaffungspreise seine Forderung nach einem Rettungsschirm für die kommunalen Energieversorger bekräftigt. «Stadtwerke sind systemrelevant», sagte der Verbandspräsident und Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe (CDU), nach einer Präsidiumssitzung am Mittwoch in Kiel. «Wir appellieren deshalb dringend an den Bund, den Stadtwerken endlich einen Rettungsschirm zuzusagen.» Die Unternehmen bräuchten diesen Schutz, damit sie auch in einer existenziellen Schieflage zahlungsfähig bleiben und weiter Strom und Gas liefern können.

© dpa-infocom, dpa:220928-99-930652/4 (dpa)