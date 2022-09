Mann prallt mit Auto gegen Baum und verletzt sich schwer

Ellerhoop (dpa/lno). Ein 20-jähriger Mann ist im Kreis Pinneberg mit seinem Kleintransporter gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war am Dienstagmittag auf der Landstraße bei Ellerhoop unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und am Straßengraben gegen einen Baum prallte, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit schweren Verletzungen sei er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

