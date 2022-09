CDU-Fraktionschef Koch für Energiepreisbremse

Tobias Koch, Fraktionsvorsitzender der CDU in Schleswig-Holstein.

Kiel (dpa/lno). Schleswig-Holsteins CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch hat seine Forderung nach einer Energiepreisbremse bekräftigt. Das würde als Entlastung der Menschen und der Unternehmen in der Energiepreiskrise zwar «zig Milliarden kosten», sagte Koch am Dienstag in Kiel. «Aber es wäre der Gamechanger, der diese Krise löst.» Ein solches Vorgehen wäre im Vergleich zu einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie zudem der bessere Weg.

Die bisher geplanten Entlastungspakete auf Bundesebene seien angesichts der hohen Steuermehreinnahmen des Staates durch Inflation und hohe Energiepreise keine «echte Entlastung» der Menschen, sagte Koch. Eine Preisbremse müsse nicht zwingend auf dem Vorkriegs-Preisniveau liegen. Andere europäische Staaten hätten es Deutschland bereits vorgemacht. «Worauf wartet diese Bundesregierung noch?» In Teilen der Bevölkerung verursachten die hohen Preise für Strom und Gas mittlerweile Existenzängste.

