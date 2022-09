Schatzschneider: Glatzel ist der Aufstiegs-Garant

Hamburg. Der frühere Torjäger Dieter Schatzschneider hält große Stücke auf den HSV-Mittelstürmer Robert Glatzel. Vor dem Zweitliga-Spitzenspiel der Hamburger bei Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr/Sky), sagte der 64-Jährige der «Bild» (Dienstag): «Glatzel ist der Aufstiegs-Garant des HSV in dieser Saison.» In den bisher neun Zweitliga-Partien hat Glatzel sechs Treffer für den Tabellenführer aus der Hansestadt erzielt.

Der ehemalige Zweitliga-Rekordschütze Schatzschneider (153 Treffer), der in der vergangenen Saison vom Schalker Simon Terodde übertroffen wurde, spielte in seiner Karriere sowohl für den HSV als auch für Hannover 96. Bei den viertplatzierten Niedersachsen fehlt nach seiner Meinung ein «echter Goalgetter» vom Format eines Robert Glatzel.

Die Partie am Freitagabend möchte sich Schatzschneider nicht entgehen lassen: «Zwei Top-Teams der Liga und sicherlich eine großartige Atmosphäre. Was will man mehr als Fußball-Freund.» Angesichts seiner Vergangenheit in beiden Clubs wäre er «mit einer Punkteteilung zufrieden».

