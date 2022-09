Bevölkerung: Hamburg wächst weiter – und eine Hallig wird unterboten

Hamburg wächst gemäß seines Leitbilds „Wachsende Stadt“ weiter. Mit Stichtag 31. Dezember 2021 lebten 1.853.935 Menschen in der Hansestadt und damit noch einmal 1457 mehr als im Vorjahr (1.852.478). Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten neuen Bevölkerungsdaten des Statistischen Bundesamtes hervor.

Die Bevölkerung setzt sich demnach aktuell aus mehr Frauen (946.253) zusammen als Männer (907.682). 1.534.008 Hamburgerinnen und Hamburger hatten einen deutschen Pass (794.607 weiblich, 739.401 männlich), 319.927 waren Ausländer – unter ihnen wiederum mehr Männer (168.281) als Frauen (151.646).

Bevölkerung: Hamburg – diese Altersgruppe ist am größten

Die größte Altersgruppe bildeten in Hamburg mit 32.507 Menschen die 31-Jährigen (als 30-Jährige war diese Gruppe im Vorjahr noch 32.802 Menschen stark), die kleinste mit 3979 die 89-Jährigen.

17.004 Hamburgerinnen und Hamburger waren noch älter, insgesamt 20.356 wiederum jünger als ein Jahr. Damit lebten in Hamburg zuletzt wieder mehr Babys als noch Ende 2020 (19.859).

Insgesamt erfuhr Hamburg in den vergangenen zehn Jahren einen sukzessiven Zuwachs von knapp 120.000 Menschen (2012: 1.734.272 Einwohner).

Hamburgs Bevölkerungsentwicklung seit 1958 (Quelle: Statistisches Bundesamt):

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1958 (Stichtag jeweils 31.12.): 1.807.640 Einwohner

1964: 1.857.431 (Höchststand)

1970: 1.793.640

1976: 1.698.615

1986: 1.571.267 (Tiefstand)

1993: 1.702.887

2011: 1.718.187

2012: 1.734.272

2013: 1.746.342

2014: 1.762.791

2015: 1.787.408

2016: 1.810.438

2017: 1.830.584

2018: 1.841.179

2019: 1.847.253

2020: 1.852.478

2021: 1.853.935

Bevölkerung: Schleswig-Holstein wächst, Bremen schrumpft

Schleswig-Holstein kratzt derweil weiter an der Drei-Millionen-Marke: In Hamburgs Nachbarland wuchs die Einwohnerschaft in der gleichen Zeitspanne von 2.806.531 auf heute 2.922.005 Menschen.

Niedersachsen bleibt im zweiten Jahr in Folge über acht Millionen (8.027.031), Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet nach einer Delle 2013/2014 wieder einen Zuwachs und mittlerweile 1.611.160 Einwohner.

Bremen setzt indes seinen Abwärtstrend fort: Ende des vergangenen Jahres bevölkerten 676.463 Menschen den Stadtstaat – so wenige wie seit 2015 nicht (671.489). Im Vorjahr hatte Bremen noch 680.130 Einwohner gezählt.

Im ersten Halbjahr 2022 verzeichnete Bremen zwar wieder einen leichten Zuwachs, der mit 0,5 Prozent im Ländervergleich aber am geringsten ausfällt. Schleswig-Holstein fällt ebenfalls etwas ab (0,8 Prozent), während sich Hamburg, Niedersachsen (jeweils 1,1 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (1,0) in etwa im Bundesmittel (1,0) bewegen.

Deutschland wächst durch Ukraine-Flüchtlinge

Insgesamt leben in der Bundesrepublik mit Stichtag 30. Juni erstmals überhaupt mehr als 84 Millionen Menschen und damit 843.000 mehr als zum Jahresende 2021. Hauptgrund war der Zuzug geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer infolge des russischen Angriffskriegs.

Einen Bevölkerungszuwachs dieser Größenordnung gab es seit der Wiedervereinigung nur in den Jahren 1992 infolge der Grenzöffnungen in Osteuropa und des Kriegs in Jugoslawien, als 700.000 Menschen nach Deutschland kamen, sowie 2015 mit der damaligen Fluchtwelle, als 978.000 Menschen in Deutschland Zuflucht suchten.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 stieg die Bevölkerungszahl nur um 82.000 beziehungsweise 0,1 Prozent.

Auch Hamburg zeigt sich solidarisch mit der Ukraine und nahm bislang viele Kriegsflüchtlinge auf.

Foto: Imago/Hanno Bode

Anzahl der Frauen wächst stärker als die der Männer

In den ersten sechs Monaten 2022 gab es eine Nettozuwanderung von rund 750.000 Ukrainerinnen und Ukrainern nach Deutschland – das ist der Saldo aus Zuwanderung minus Abwanderung. Insgesamt lag die Nettozuwanderung nach vorläufigen Ergebnissen bei rund einer Million. Sie war damit sieben Mal höher als im ersten Halbjahr 2021.

Die Zahl der in Deutschland lebenden Frauen und Mädchen stieg im ersten Halbjahr mit 1,2 Prozent dabei deutlich stärker als die Zahl der Männer und Jungen (plus 0,8 Prozent). Dies zeigt, dass vor allem Frauen und Kinder vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind.

Deutschland: Mehr Todesfälle als Geburten

Zugleich dämpfte laut Statistikamt der Überschuss der Sterbefälle über die Geburten das Bevölkerungswachstum. So starben in den ersten sechs Monaten in Deutschland 161.000 Menschen mehr, als in diesem Zeitraum geboren wurden.

Insgesamt stieg die Einwohnerzahl in allen Bundesländern, wenn auch in unterschiedlichem Maß. In Berlin mit einem Plus von 1,3 Prozent am stärksten, gefolgt von Bayern und Hessen mit einem Zuwachs von jeweils 1,2 Prozent.

Hamburgs Bevölkerungsdichte hat sich der Entwicklung entsprechend in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht – seit 1995 von seinerzeit 2262 Einwohnern pro Quadratkilometer auf inzwischen 2455. In Schleswig-Holstein stieg die Bevölkerungsdichte im Vergleichzeitraum von 173 auf 184 Einwohner je Quadratkilometer.

Statistische Daten zu Hamburg (Stand: 31.12.2021):

Fläche: 755,09 Quadratkilometer

Geografische Mittelpunktkoordinaten: 9,99697 (Längengrad) und 53,550678 (Breitengrad)

Einwohner: 1.853.935

Weibliche Einwohner: 946.253

Männliche Einwohner: 907.682

Bevölkerungsdichte: 2455 Einwohner je Quadratkilometer

Zwei der kleinsten Gemeinden sind norddeutsch

Das nördlichste Bundesland ist unterdessen Heimat zwei der kleinsten Gemeinden Deutschlands. Während Wiedenborstel (Kreis Steinburg) mit elf Einwohnern Platz zwei hielt, musste die Hallig Gröde (Kreis Nordfriesland) ihren vorangegangenen Spitzenplatz in dieser Kategorie an ein Dorf in der rheinland-pfälzischen Vulkaneifel abtreten: In Dierfeld (Landkreis Bernkastel-Wittlich) waren zum Jahresende neun Menschen gemeldet, sieben Männer und zwei Frauen.

Allerdings ist Gröde seit dem Zeitpunkt der letzten Erhebung wieder „geschrumpft“: Durch einen Wegzug leben dort aktuell noch elf Menschen – das Statistische Bundesamt hatte die Einwohnerzahl noch mit zwölf herausgegeben.

Vier Häuser, elf Einwohner: Die Gemeinde Gröde auf der gleichnamigen Hallig nordöstlich von Pellworm.

Foto: Imago/Imagebroker

Gleichwohl geben sich die Bewohner der Hallig im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer angesichts des vermeintlichen Wettstreits um die kleinste Gemeinde Deutschlands recht entspannt. „Das wechselt ja ohnehin ständig“, sagt Gröde-Bewohnerin Claudia Mommsen.

Nur Berlin ist noch größer als Hamburg

Am anderen Ende der Einwohnerzahlen rangiert wiederum Berlin vor Hamburg. In der Bundeshauptstadt waren zum Jahresende 3.677.472 Personen gemeldet.

Die meisten Einwohner je Quadratmeter (4.788) hatte am Stichtag wie bereits ein Jahr zuvor München. Auch auf dem zweiten Platz bei der Bevölkerungsdichte liegt eine bayerische Kommune: Ottobrunn im Münchner Umland ist mit 4.153 Menschen pro Quadratmeter fast so dicht besiedelt wie die Landeshauptstadt selbst.