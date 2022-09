Hamburg. Die Polizei Hamburg hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 79-Jährigen aus Marienthal am Donnerstag eingestellt. Der Mann, der zuletzt am vergangenen Sonntag in der Pflegeeinrichtung, in der er lebte, gesehen worden war, konnte nur noch tot gefunden worden.

Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Der Vermisste war dement und auf Medikamente angewiesen.