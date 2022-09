Polizei Einsatz am Justizgebäude - Verdächtiger Gegenstand in Bus

Hamburg (dpa/lno). Wegen eines Polizeieinsatzes vor dem Hamburger Strafjustizgebäude ist am Montag der Bereich am Sievekingplatz abgesperrt worden. Ein Linienbus sei vor dem Gebäude gestoppt worden, weil sich ein verdächtiger Mann und ein verdächtiger Gegenstand in dem Fahrzeug befunden hätten, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden. Der verdächtige Gegenstand werde überprüft. Nach Angaben eines Gerichtssprechers waren Entschärfer der Polizei vor Ort. Auch ein Roboter zur Bombenentschärfung war zu sehen, wie ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete. Der Hintergrund war am Mittag unklar.

Das Justizgebäude selbst sei von dem Einsatz nicht betroffen, sagte der Gerichtssprecher. Allerdings seien die Gerichtsverhandlungen unterbrochen worden oder verzögerten sich, weil wegen der Absperrung die Öffentlichkeit der Prozesse nicht gewährleistet sei.

