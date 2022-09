Private Gedenkfeier für früheren «Zeit»-Herausgeber Sommer

Hamburg (dpa/lno). Für den früheren Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung «Die Zeit», Theo Sommer, wird es am Mittwoch eine nicht-öffentliche Gedenkfeier in Hamburg geben. Sommer war am 22. August im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Gedenkfeier nur für geladene Gäste sei in der Hauptkirche St. Jacobi geplant, teilte der Verlag mit. Theo Sommer war von 1973 bis 1992 Chefredakteur und anschließend gemeinsam mit Marion Gräfin Dönhoff und Helmut Schmidt Herausgeber der «Zeit». Diese Funktion gab Sommer im Jahr 2000 ab, war aber weiter als Publizist für die Wochenzeitung tätig.

