Kellerbrand: Zwölf Menschen aus Mehrfamilienhaus gerettet

Kiel (dpa/lno). Die Feuerwehr in Kiel hat zwölf Menschen und zwei Hunde aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Am frühen Sonntagmorgen hatten mehrere Anrufer dichten Rauch im Keller und Treppenhaus des Gebäudes gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bewohner hätten ihre Wohnungen wegen des Rauchs nicht mehr selbst verlassen können. Sie seien über Leitern gerettet worden, während zeitgleich der Brand im Keller des Hauses bekämpft worden sei. Nach Ende des Einsatzes konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurde niemand verletzt.

© dpa-infocom, dpa:220918-99-804419/2 (dpa)