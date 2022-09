S-Bahn und U-Bahn Bahnchaos in Hamburg: Feuer und Fehlarlarm in der City

Der Hauptbahnhof in Hamburg: Am Donnerstag wurde hier ein kleines Feuer gemeldet, es kam zu Ausfällen der S-Bahnen (Archivbild).

Am Donnerstagmorgen war der Hamburger Bahnverkehr eingeschränkt: Am Hauptbahnhof brannte es, am Jungfernstieg gab es ebenfalls Alarm.