Stockender Verkehr wegen Wasserrohrbruchs in Altona

Eine kaputte Trinkwasserleitung in Altona hat auch am Montag noch Einfluss auf die Verkehrslage. Es stockt auf den Straßen rund um die Vollsperrung. Die Bewohner der betroffenen Straße haben indes fast alle wieder Trinkwasser.

Hamburg (dpa/lno). Wegen des Wasserrohrbruchs in Hamburg-Altona mussten Autofahrer am Montagmorgen mehr Zeit im morgendlichen Berufsverkehr einplanen. Aufgrund der Vollsperrung der betroffenen Klopstockstraße kam es auf den umliegenden Straßen zu stockendem Verkehr, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Montag in Hamburg sagte. Gleichzeitig aber habe es deutlich weniger Beeinträchtigungen gegeben als zunächst erwartet. «Den ersten Bildern zufolge ist es relativ ruhig, es ist erstaunlich wenig los drumherum.» Viele Autofahrer seien auf die Sperrung wohl gut vorbereitet gewesen. Dennoch ging der Sprecher davon aus, dass die Sperrung zunächst noch länger für Beeinträchtigungen sorgen wird. Die Klopstockstraße ist eine vielbefahrene Straße für alle Autofahrer aus dem Westen, die Richtung Elbchaussee unterwegs sind.

Sie musste am Sonntagmorgen an der Kreuzung zur Palmaille vollständig gesperrt werden, weil die Fahrbahn durch das austretende Wasser unterspült wurde. Die betroffene Trinkwasserleitung war umgehend vom Netz genommen worden. Anwohner wurden stattdessen über einen Wasserwagen versorgt. Mittlerweile sind - abgesehen von einem Haus - alle betroffenen Gebäude wieder an das Trinkwassernetz angeschlossen. Die anderen Bewohner werden weiter mit dem Trinkwasserwagen vor ihrer Haustür mit dem Wasser versorgt, wie ein Sprecher des Versorgungsunternehmens Hamburg Wasser am Montag sagte. Die noch kaputte Hausanschlussleitung für dieses Haus soll im Laufe des Tages erneuert werden.

Zunächst blieb weiterhin unklar, wie lange die Reparaturarbeiten an der Straße dauern werden. «Bei den Straßenarbeiten müssen wir noch ein bisschen Geduld haben», so der Sprecher weiter. Im Laufe des Montags sind Sondierungsarbeiten geplant, um den Boden unter dem Asphalt zu kontrollieren. Sobald diese Ergebnisse vorliegen, werde entschieden, wie lange die Sperrung dauern wird. Ausschlaggebend dafür ist, ob nur ein Teilstück oder die gesamte Straße repariert werden muss. Die Ursache für die Wasserrohrbruch war zunächst weiter unklar.

© dpa-infocom, dpa:220829-99-550262/2 (dpa)