Wetter Hamburg: Erst Hitzewarnung, dann Starkregen – das Ende des Sommers?

Das Wetter in Hamburg und im Norden hat in den kommenden Tagen alles zu bieten: Sonne, Schauer, Gewitter und Nebel. Die Aussichten.

Wetter Hamburg: Am Freitag kann es wie hier an den Landungsbrücken Starkregen geben (Archivbild).

Hamburg. Während in Norddeutschland am Donnerstag noch genüsslich der Eisbecher in der Sonne verputzt werden kann, darf schon ab Freitagnachmittag die Regenjacke in der Tasche nicht fehlen. "Die große Hitze in Hamburg und im Norden geht zu Ende", sagt der Wetter- und Klimaexperte Frank Böttcher. Im Laufe des Freitags kann es zu teils kräftigen Schauern und Gewittern kommen. Der "Game Changer" in der Wetterlage sei da, so Böttcher.

Wetter Hamburg: Auf Hitzewarnung folgt Starkregen

Der Freitag startet im Norden zunächst sonnig und vor allem mit hohen Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von einer starken Wärmebelastung besonders im Norden Hamburgs aus und hat eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Ab Freitagnachmittag kann es dann ordentlich runterprasseln.

Neben kleinen Schauern kann es punktuell zu Starkregen mit bis zu zehn Litern pro Quadratmeter in einer halben Stunde kommen, sagt Böttcher. "Wer da nass wird, wird richtig nass," so der Wetterexperte. Ab Freitagnachmittag geht er von einer Maximaltemperatur bis zu 25 Grad aus. Auch auf Helgoland und an der See kann es zu Schauern und Unwetter kommen – vor allem die Schwüle führe zu heftigen Gewittern, teilte der DWD mit.

Freitag örtlich kräftige Gewitter mit Starkregengefahr! Schwerpunkt vsl. in einer Tiefdruckrinne (Konvergenz, Abb. u.r.), Details aber noch unsicher. Mehr zu den abgebildeten Parametern und der "Gewitter-Zutatenmethode" auch hier: https://t.co/iNp48705nu /V pic.twitter.com/pEatpSViQD — DWD (@DWD_presse) August 24, 2022

Wetter in Hamburg und im Norden: Nebel am Wochenende

Am Sonnabend bleibt es vorerst bewölkt, Schauer und Gewitter sind vereinzelt möglich, so der DWD. In Hamburg werden es maximal 25 Grad, in Flensburg 22. Während es an der Nordsee im Laufe des Tages freundlicher wird, kann es vor allem im Hamburger Stadtgebiet zu dichtem Nebel kommen, so Böttcher: Wer abends spät auf dem Weg nach Hause ist, sollte wegen der eingeschränkten Sicht besonders aufpassen.

Wie der DWD berichtet, bleibt es am Sonntag in Hamburg und in Schleswig-Holstein meist trocken bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Tagsüber werde es nicht über 22 Grad warm werden, in der Nacht zum Montag kann es bis zu 11 Grad im Landesinnern runterkühlen.

Wetterexperte: Der Sommer ist noch nicht vorbei

Müssen die Sommer-Klamotten nun bereits im dunklen Keller verstaut werden? "Nein", sagt Frank Böttcher. "Der Sommer in Hamburg und im Norden ist noch nicht vorbei – Temperaturen bis zu 30 Grad sind auch im September noch durchaus möglich." Zwar werden die hohen Temperaturen nicht mehr über mehrere Tage anhalten, aber für ein bis zwei Tage wird der Sommer auch im September nochmal Hallo sagen.