Polizei Hamburg: Rollstuhlfahrerin überfallen und ausgeraubt – Zeugen gesucht

Als sie ihre Beute an sich genommen hatten, brachten sie die 71-Jährige noch in Gefahr. Ein Passant konnte Schlimmeres verhindern.

Hamburg. Am vergangenen Donnerstag haben zwei Männer in Billstedt eine Rollstuhlfahrerin überfallen und ausgeraubt. Auf der Suche nach den Tätern bittet die Hamburger Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Zugetragen hat sich der Überfall nach Informationen der Polizei um 16 Uhr an der Kandinskyallee. Dort wartete eine 71-jährige Rollstuhlfahrerin vor einer Apotheke auf ihren Sohn, als sich ihr von hinten zwei Männer näherten und ihre Taschen durchsuchten. Als die Frau sich zur Wehr setzte, zerrten die Männer dermaßen an ihr, dass sie fast aus dem Rollstuhl auf den Gehweg gestürzt wäre.

Polizei Hamburg: Räuber brachten ihr Opfer in große Gefahr

Besonders infam: Als die Täter ihre Beute (Geldbörse und Handy) an sich genommen hatten, schoben sie den Rollstuhl an den Treppenabgang des U-Bahnhofs Mümmelmannsberg heran, sodass die Vorderräder bereits frei über den Treppenstufen schwebten. Als ein Passant dazwischenging, flüchteten die Räuber in Richtung Bahnhof.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

circa 180 bis 190 cm groß und von kräftiger Figur

18 bis 25 Jahre alt

kurze, schwarze Haare (sog. „Undercut“)

Drei-Tage-Bart

"südländisches" Erscheinungsbild

sprach Deutsch mit Akzent

trug eine blaue Jeans sowie ein hautenges, dunkelbraunes T-Shirt

Täter 2

circa 170 bis 180 cm groß und schlank

18 bis 25 Jahre alt

kurze, schwarze Haare

kurzer Bart

"südländisches" Erscheinungsbild

sprach Deutsch mit Akzent

bekleidet mit einer schwarzen Jeans und einem roten T-Shirt

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere den couragiert eingeschrittenen Mann, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.