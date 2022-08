Wetter Hamburg: Ein neues Sommerhoch lässt den Norden bald wieder schwitzen

Hamburg. Tief "Karin" kommt vielen Menschen in Hamburg und ganz Norddeutschland gerade gelegen: Endlich mal wieder (ein bisschen) Regen, frische statt schwüler Luft und niedrigere Temperaturen. Doch das nächste Sommerhoch ist bereits im Anmarsch, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung am Freitag mitteilte. "Pete" sorgt kommende Woche für knapp 30 Grad und damit hochsommerliches Wetter in Hamburg – und erneute Trockenheit.

Nach einem wechselhaften Sonnabend, an dem auch gewittrige Schauer möglich sind, steigen die Temperaturen am Sonntag bereits auf 25 Grad. "Die Sonne scheint zwölf Stunden lang", so der Wetterexperte. Etwas kühler bleibt es an der Küste und auf den Inseln. Auf Amrum etwa werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) 21 Grad erwartet.

Wetter in Hamburg: Heiß! Knapp 30 Grad möglich

In Hamburg hält die Schönwetterphase einige Tage an. Am Montag rechnet Jung mit 25, am Dienstag mit 28 Grad. Und am Mittwoch, Donnerstag und Freitag steigen die Temperaturen voraussichtlich sogar auf knapp 30 Grad. "Dazu gibt es viel Sonnenschein."

Der Diplom-Meteorologe geht davon aus, dass der Sommer 2022 in Deutschland einer der trockensten seit 1881 werden könnte. "Die Flusspegel werden sich besonders im Westen erst einmal kaum erholen und in der kommenden Woche weiter sinken.“ Seit Wochen zögen immer wieder Hochs vom Atlantik nach Deutschland. Jung: "Wir brauchen mal wieder die klassische Westwetterlage mit Tiefs vom Atlantik, Wolken und Regen."