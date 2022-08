Supercup-Halbfinale: Deutsche Basketballer gegen Tschechien

Hamburg. Die deutschen Basketballer treffen im Halbfinale des Supercups am heutigen Freitag auf Tschechien. Für das Team von Trainer Gordon Herbert ist das traditionsreiche Turnier in Hamburg der erste Härtetest vor der Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September). Ob der gerade erst eingebürgerte Nick Weiler-Babb ab 20.30 Uhr (Magentasport) gegen Tschechien bereits zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest. Der Profi von Bayern München war am Donnerstag zum Team gestoßen. Am Samstag trifft die deutsche Mannschaft dann entweder auf Italien oder auf Serbien.

