Hamburg (dpa/lno). Bereits zum zweiten Mal hat der Friends Cup Förderverein am Sonntag ein Sommerfest für Bedürftige und Obdachlose in Hamburg veranstaltet. «Gerade in dieser Zeit wollen wir den Menschen, an die so oft keiner denkt und denen es - nicht zuletzt wegen der Corona-Einschränkungen - besonders schlecht geht, eine kleine Auszeit vom Alltag geben», sagte Vorstand Sven Flohr. Im REWE Center Hamburg-Altona gab es Grillgut im Brötchen, kühle Getränke und allerhand Leckereien. Zwei Live-Acts sorgten für musikalische Unterhaltung. Das Team vom DRK-Obdachlosenbus verteilte Hygiene-Artikel für Frauen, Rucksäcke und Tierfutter.

© dpa-infocom, dpa:220814-99-384956/2 (dpa)