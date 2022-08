Bis zu 31 Grad in Hamburg: Hohe Waldbrandgefahr im Norden

Hamburg (dpa/lno). Sonnig und sehr warm wird das Wetter am Freitag in Schleswig-Holstein und Hamburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Höchstwerten zwischen 28 Grad an der dänischen Grenze und 31 Grad in Hamburg. An den Küsten bleibt es bei leichtem Wind mit 24 Grad etwas frischer. Zudem herrscht eine hohe Waldbrandgefahr - gebietsweise soll die Stufe 4 von 5 des Waldbrandgefahrenindex erreicht werden. In der Nacht zum Samstag kühlt es sich bei klarem Himmel dann auf 18 bis 13 Grad ab. Dem DWD zufolge ist das gesamte Wochenende mit hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad zu rechnen.

© dpa-infocom, dpa:220812-99-359713/2 (dpa)