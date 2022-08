Innenministerin Faeser bei Bundespolizei See erwartet

Neustadt (dpa/lno)-. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird am Donnerstag (10.00 Uhr) im Rahmen ihrer Sommertour zu einem Besuch der Bundespolizei See in Neustadt im Kreis Ostholstein erwartet. Dort will sie sich den Angaben zufolge unter anderem über die Einsatzmöglichkeiten der maritimen Kräfte der Bundespolizei informieren. Anschließend werde sie das Maritime Schulungs- und Trainingszentrum der Bundespolizei und ein Schiff der Bundespolizei besuchen, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Im Rahmen ihrer diesjährigen Sommertour besucht Faeser verschiedene Spezialeinheiten der Polizei des Bundes. Zum Auftakt am Montag hatte sie die GSG 9 und den Flugdienst der Bundespolizei in Sankt Augustin bei Bonn besucht. Die Spezialkräfte der Bundespolizei seien ein verlässlicher Partner in der deutschen und internationalen Sicherheitsarchitektur, sagte Faeser.

© dpa-infocom, dpa:220811-99-346037/2 (dpa)