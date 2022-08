Mehr als 83.000 Karten für Heavy-Metal-Festival verkauft

Wacken. Die Veranstalter haben für das in der Nacht zum Sonntag zu Ende gegangene Heavy-Metal-Festival in Wacken deutlich mehr Karten verkauft als bislang bekannt. Auf dem Wacken Open Air (W:O:A) hätten 83.400 Fans gefeiert, teilten die Veranstalter am späten Samstagabend mit. Zuvor war stets die Zahl 75.000 genannt worden. Im Norden spielten in den vergangenen Tagen unter anderem Metal-Größen wie Judas Priest, Slipknot und Powerwolf, Amon Amarth gaben ein Überraschungskonzert. Für das Festival im kommenden Jahr (2. bis 5. August 2023) sind unter anderem bereits Iron Maiden angekündigt. Der Vorverkauf beginnt am Sonntagabend (20.00 Uhr).

