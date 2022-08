24-Jähriger will Landesvorsitzender der Jungen Union werden

Kiel (dpa/lno). Für den Landesvorsitz der Jungen Union in Schleswig-Holstein gibt es nach dem angekündigten Rückzug von Posteninhaberin Birte Glißmann einen Bewerber. Der 24 Jahre alte Felix Siegmon, Kreisvorsitzender in Rendsburg-Eckernförde und stellvertretender Landesvorsitzender, gab am Freitag seine Kandidatur bekannt. Der Landesvorstand des CDU-Nachwuchses wird Ende September in Kiel neu gewählt. Die bisherige Vorsitzende Glißmann (29) war als Landtagsneuling von der CDU-Fraktion gleich zur Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt worden. Die Junge Union hat im Norden nach eigenen Angaben knapp 3000 Mitglieder im Alter von 14 bis 35 Jahren.

© dpa-infocom, dpa:220805-99-285629/3 (dpa)