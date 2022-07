Leichtathletik-WM: Owen Ansah trotz Vorlauf-Aus zufrieden

Hamburg/Eugene (dpa/lno). Owen Ansah ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene nach den Vorläufen über 200 Meter ausgeschieden. Der Sprinter vom Hamburger SV wurde in der Nacht zu Dienstag in 20,52 Sekunden Vierter seines Rennens. Um die nächste Runde direkt zu erreichen, hätte der 21-Jährige mindestens Dritter seines Vorlaufs werden müssen. Diesen Platz verpasste Ansah um 22 Hundertstelsekunden.

Auch zählte der Nachwuchs-Sprinter nicht zu jenen drei Athleten, die sich über die Zeit qualifizieren konnten. Pech für den deutschen Meister: Im zweiten der sieben Vorläufe reichten 20,72 Sekunden für den dritten Rang.

«Das war das erste Mal. Ich bin noch jung, und ich hoffe, dass ich noch an mehr World Athletics Championships teilnehmen kann und darf», sagte Ansah auf der DLV-Seite leichtathletik.de und betonte: «Ich habe in den letzten Monaten bewiesen, dass ich schnell bin, und das möchte ich weiterhin so zeigen.» Seine Bestleistung aus dem Jahr 2021 liegt bei 20,35 Sekunden.

Ansah war mit seiner Zeit zufrieden. Er sei groß und habe daher mit seinen langen Beinen zu kämpfen gehabt, ergänzte er. Nun hofft der HSV-Läufer auf ein besseres Abschneiden mit der 4x100-Meter-Staffel. Die Vorläufe finden in der Nacht zu Samstag statt.

