Hamburger CDU fordert 365-Euro-Jahresticket

Hamburg (dpa/lno). Angesichts des großen Zuspruchs für das 9-Euro-Ticket fordert die Hamburger CDU attraktive Anschlussangebote in der Hansestadt. Der Erfolg des auf drei Monate befristeten 9-Euro-Tickets und die in ganz Deutschland gestiegenen Fahrgastzahlen müssten für den rot-grünen Senat ein Weckruf sein, sagte Fraktionschef Dennis Thering am Sonntag. «Wir benötigen in unserer Stadt eine Ausbau- und Preisoffensive für den ÖPNV. Nur so werden wir die verkehrlichen Herausforderungen der Zukunft meistern.» Die CDU fordert seit Jahren die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets in Hamburg.

Die Fokussierung auf den Umbau zur Fahrradstadt werde dem Senat nicht die gewünschte Mobilitätswende bringen, sagte Thering. «Wer möchte, dass der ÖPNV wirklich Hamburgs Straßenverkehre entlastet, muss dessen Kapazitäten hochschrauben und die finanziellen Hürden für die Hamburgerinnen und Hamburger senken.» Auf die Menschen kämen in den nächsten Monaten ohnehin enorme Kostensteigerungen zu. «Eine generelle Erleichterung bei den Mobilitätskosten ist dadurch mehr als angebracht.»

Die hohe Nachfrage nach den 9-Euro-Tickets zeige, «dass die Bevölkerung durchaus bereit ist, attraktive Angebote im öffentlichen Personenverkehr zu nutzen», sagte Thering. «Ein 365-Euro-Ticket wäre dafür der richtige Weg.»

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hatte sich am Freitag für eine Anschlusslösung in Form einer 69-Euro-Monatskarte ausgesprochen, die wie das 9-Euro-Ticket bundesweit im Nahverkehr gültig sein sollte.

