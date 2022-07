Wetter Hamburg: Hitzeschub steuert auf den Norden zu – 30 Grad möglich

Hamburg. Das Wetter in Hamburg und ganz Norddeutschland fährt weiter Achterbahn: Während das kommende Wochenende eher an den Frühling erinnert, steuert ein neuer Hitzeschub auf den Norden zu. "Ab Montag kommen sehr heiße Tage auf Deutschland zu und die Hitze schafft es dieses Mal auch bis in den hohen Norden", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Die Temperaturen könnten in Hamburg demnach auf mehr als 30 Grad steigen.

Doch am Wochenende bleibt es zunächst wesentlich kühler. "Am Sonnabend und Sonntag erwartet Hamburg bei 20 Grad einen Mix aus Sonne und Wolken, zudem kann es windig werden", so der Wetterexperte. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Sonnabend im Norden auch Schauer möglich, nachts bewegen sich die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein zwischen 8 und 13 Grad.

Wetter Hamburg: Hitzeschub – 30-Grad-Marke könnte geknackt werden

Doch ab Montag kommt Hamburg ins Schwitzen. Denn dann klettert das Thermometer voraussichtlich auf 29 Grad. Dazu gibt es viel Sonnenschein – für alle, die es heiß mögen, perfektes Wetter zum Eisessen oder eine Bootstour.

Auch am Dienstag und Mittwoch geht das hochsommerliche Wetter laut Dominik Jung weiter. Demnach könnten an beiden Tagen die 30-Grad-Marke geknackt werden. "Am Donnerstag steigt das Thermometer nach jetzigem Stand auf 28 Grad." Wie lange die Hitzeperiode tatsächlich andauert, bleibt jedoch noch abzuwarten.

Wegen der hohen Temperaturen und ausbleibenden Regenfällen kann auch die Waldbrandgefahr steigen, da Wiesen, Wälder und Böschungen sehr trocken sind.

Waldbrandgefahr – das sind die Hinweise der Feuerwehr Hamburg:

Keine Zigarettenkippen achtlos aus Fahrzeugen oder Zügen wegwerfen

Grasflächen und Feldwege mit Fahrzeugen nicht befahren oder auf ihnen parken. Der Katalysator oder heiße Auspuff kann das trockene Gras entzünden

Kein Grillen und offenes Feuer im oder am Wald und in Parkanlagen, nur auf hierfür vorgesehenen Grillplätzen und -flächen

Grillkohle nach Gebrauch sorgfältig ablöschen. Auf keinem Fall unbeaufsichtigt zurück lassen

Halten Sie Zufahrten zu Wäldern und Mooren und Feldwege frei, so dass auch große Löschfahrzeuge die Einsatzorte schnell erreichen können

Sollten Sie einen Wald- oder Flächenbrand bemerken, wählen Sie umgehend den Notruf 112 der Feuerwehr! Beschreiben Sie was brennt, wo die Rauchentwicklung oder das Feuer zu sehen ist und weisen Sie unsere Einsatzkräfte ein