Erster Schlagermove seit Corona: 500.000 Fans erwartet

Hamburg (dpa/lno). Zum ersten Schlagermove seit Beginn der Coronapandemie werden bis zu 500.000 Schlagerfans in Hamburg erwartet. Beim «Karneval des Nordens» zieht am Samstag (ab 15.00 Uhr) ein bunter Konvoi durch die Hansestadt, wie die Veranstalter mitteilten. Von 47 geschmückten Trucks sollen die größten deutschen Schlager-Hits schallen.

Unter anderem fährt Sängerin Anni Perka mit, die sich als Helene Fischer-Double einen Namen gemacht hat und inzwischen mit eigenen Songs erfolgreich ist. «Ich freue mich auf einen herrlichen Sommertag in meiner Heimatstadt mit ganz viel Schlager und bunten Klamotten», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Die rund drei Kilometer lange Rundstrecke führt über die Helgoländer Allee, an den Landungsbrücken vorbei, über die Hafenstraße und den Pepermölenbek auf die Reeperbahn. Bei einer Warm-Up-Party am Heiligengeistfeld wurde am Freitagabend mit Schlagersänger Olaf Henning und seinem Hit «Cowboy und Indianer» bereits ordentlich gefeiert.

Die Kultveranstaltung gibt es seit 1997. Bei der 23. Ausgabe des Schlagermove im Sommer 2019 zählten die Veranstalter eigenen Angaben zufolge rund 350.000 Besucher in Hamburg.

© dpa-infocom, dpa:220701-99-879002/2 (dpa)