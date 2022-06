Flughafen Verletzte aus der Ukraine per Flugzeug in Hamburg angekommen

Rettungskräfte verlegen am Donnerstag auf dem Flughafen Hamburg einen Verletzten auf einer Trage neben dem Flugzeug.

17 Patienten landeten am Donnerstag mit einer SAS-Maschine am Flughafen Hamburg. Viele von ihnen bleiben aber nicht in der Stadt.