Verletzte Ukrainer in den Norden geflogen

Hamburg (dpa/lno). Ein Flugzeug hat am Donnerstag Verletzte aus der Ukraine nach Norddeutschland gebracht. Die Maschine der Scandinavian Airlines landete auf dem Hamburger Flughafen. Laut Gesundheitsbehörde verbleiben fünf Patienten in Hamburg. Die anderen würden nach dem sogenannten Kleeblatt-System zur Weiterbehandlung auf Kliniken in anderen Bundesländern verteilt. Die Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wollte zunächst keine Angaben dazu machen, wie viele Patienten insgesamt an Bord waren.

