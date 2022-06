Klaws kehrt nach Corona-Erkrankung als Winnetou zurück

Bad Segeberg (dpa/lno). Winnetou-Darsteller Alexander Klaws kann nach seiner Corona-Erkrankung an diesem Donnerstag zu den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg zurückkehren. Vor zwei Wochen hatte er die Proben für «Der Ölprinz» abbrechen müssen, seit der Premiere am vergangenen Samstag wurde er von Sascha Hödl vertreten. Dieser übernehme nun wieder seine eigentlichen Rollen, teilten die Karl-May-Spiele am Mittwoch mit. Gaststars dieser Saison sind Sascha Hehn als Ölprinz Grinley und Katy Karrenbauer als Treckführerin Rosalie Ebersbach.

