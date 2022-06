Bürgerschaft debattiert über Inflations- und Energiehilfen

Hamburg. Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich am Mittwoch (13.30 Uhr) in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause mit Hilfen für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen. "Zwischen Inflation, Lieferengpässen und Gas-Warnstufe die gesamte Gesellschaft fest im Blick behalten: Geringe und mittlere Einkommen brauchen in der Krise Solidarität und gezielte Entlastung", lautet der Antrag der SPD-Regierungsfraktion für eine Aktuelle Stunde im Parlament. Die Grünen wiederum möchten in der Aktuellen Stunde über die Naturschutzgebiete der Stadt sprechen, die CDU über die Arbeit des Senats bei seiner Hafen-, Industrie- und Wirtschaftspolitik und die Linken über den Tarifkonflikt der Hafenarbeiter.

Darüber hinaus soll es in den Debatten einmal mehr um die Aufarbeitung der Polizeieinsätze beim G20-Gipfel vor fünf Jahren sowie um die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche gehen. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen unter anderem Diskussionen zu den Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler, zum Tourismus und zur Energiesicherheit für Industrie und Gewerbe.

© dpa-infocom, dpa:220628-99-835345/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg