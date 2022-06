Alte Muschelfabrik in Dagebüll abgebrannt: Ursache unklar

Dagebüll. In Dagebüll ist in der Nacht zu Montag eine alte Muschelfabrik durch ein Feuer zerstört worden. Die Ursache des Brandes in der seit Jahren leerstehenden Halle im Kreis Nordfriesland sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Wegen der deutlich sichtbaren Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr am Abend eine Warnmeldung herausgegeben, damit die Anwohner der umliegenden Orte ihre Fenster und Türen geschlossen halten. In der Halle, die in voller Ausdehnung brannte, hätten noch mehrere Maschinen gestanden. Es gab keine Verletzten. Die Polizei schätzte den Sachschaden zunächst auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

